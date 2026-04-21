ترامب يدعو إيران للعفو عن 8 نساء يُزعم أنهن ينتظرن الإعدام

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران للعفو عن 8 نساء يُزعم أنهن محكومات بالإعدام، معتبرا أن هذا الأمر "سيكون بداية جيدة للمفاوضات".

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حول ادعاء أن بعض الأشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران.

واقتبس ترامب في منشوره تدوينة تدعي أن إيران تستعد لإعدام 8 نساء، قائلا: "سأكون سعيدا جدا إذا اُطلق سراح هؤلاء النساء. من فضلكم لا تؤذوهن. سيكون هذا بداية رائعة لمفاوضاتنا".

و لا تتوفر أي معلومات حول صحة الادعاء الوارد في المنشور الذي شاركه مستخدم يدعى "إيال ياكوبي" المعروف بدعمه لإسرائيل، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

كما لم يصدر أي بيان من الجانب الإيراني حول هذا الموضوع.

ووسط غموض بشأن حضور إيران الجولة الثانية من المفاوضات، أفادت تقارير بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيتوجه إلى إسلام أباد للمشاركة في هذه المباحثات.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، لترد طهران بشن هجمات ضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا مفاوضات في 11 أبريل في إسلام أباد بوساطة باكستان، غير أنهما أعلنتا انتهاءها "دون التوصل إلى اتفاق".