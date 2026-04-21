بريطانيا تسعى نحو فصل أسعار الكهرباء عن الغاز لخفض التكاليف

تعتزم بريطانيا تكثيف جهودها لخفض تكاليف الكهرباء التي يتم إنتاجها من مصادر نظيفة، وذلك بتقليل اعتمادها على الغاز الأغلى ثمنا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ونقلت بلومبرج عن وزير الطاقة إد ميليباند، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز، إعلانهما، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز.

وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم اختياري بسعر ثابت لمزارع الرياح والطاقة الشمسية القديمة، مقابل زيادة الضرائب على هذه المشاريع الخضراء لدفعها نحو التحول إلى عقود ثابتة أقل كلفة.

ومن المتوقع أن يقفز الحد الأقصى لأسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 20% هذا الصيف نتيجة الحرب الدائرة في إيران، الأمر الذي يضع رئيس الوزراء كير ستارمر تحت الضغط لخفض فواتير المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، شدد ستارمر وميليباند على أن الرد المناسب من الحكومة على تداعيات الحرب هو مضاعفة الاستثمار في الطاقة النظيفة، والتمسك بالهدف الطموح بالتخلص شبه الكامل من الوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.

وقال ستارمر في بيان: "علينا أن نخرج من دوامة الوقود الأحفوري، فهذا من شأنه أن يجعل فواتير الطاقة أكثر استقراراً، ويخفف العبء عن ميزانيات الأسر. فعندما تشتعل أسعار الغاز عالمياً، لا يجب أن يتحمل المواطنون هنا تلك الفاتورة."