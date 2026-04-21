رئيس المصرية للاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات بالنواب: فحص طلبات اشتراكات الخطوط الأرضية بالمنيا

المصرية للاتصالات أمام لجنة الاتصالات بالنواب: وجهنا بتحويل الخطوط الأرضية من النحاس للفايبر بالمنيا

استجاب المهندس تامر المهدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لطلب النائب محسن حته، عضو اتصالات النواب، بشأن عدم قبول أي طلبات اشتراك جديدة لخطوط التليفون الثابت بمحافظة المنيا، ورفض الشركة قبول أي طلبات من المواطنين.

ووجه "المهدي"، بفحص جميع طلبات المواطنين المقدمة إلى السنترالات المختلفة؛ تمهيدًا للبت فيها وتلبية طلبات المواطنين الراغبين في توصيل خدمات التليفون الثابت والإنترنت.

وأكد رئيس الشركة المصرية للاتصالات، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن تغيير جميع الخطوط الأرضية النحاسية إلى فايبر يحتاج إلى مدة زمنية كبيرة، متابعًا: "لكن لدينا إصرار على استبدال جميع الخطوط لتقديم خدمة متميزة للمشتركين، نظرًا لكفاءته وجودة الخدمات التي يقدمها".

واختتم المهدي، أن الشركة المصرية للاتصالات شركة وطنية وضعها متميز ولها العديد من النجاحات بالاشتراك مع جميع قطاعات الدولة، من أهمها الصحة والتعليم، فضلًا عن وجود كوادر فنية متخصصة ساعدت في هذه النجاحات لتعظيم موارد الدولة.

وأشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل اللجنة، بالدور الكبير الذي تقوم به المصرية للاتصالات، خاصة أنها الشركة الوطنية التي تقدم خدمات الإنترنت والاتصال للمواطنين بكفاءة وجودة.

وطالب وكيل الاتصالات، بمزيد من التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والبرلمان بما يضمن تذليل العقبات أمام المواطنين في الحصول على الخدمات، وتدعيم الشبكات في مختلف الدوائر التي تعاني في المحافظات والأقاليم.