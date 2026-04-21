أشرف حاتم يفوز بعضوية اللجنة المعنية بالصحة خلال أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي

اُنتخب النائب الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، لعضوية اللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي، خلال مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت خلال الفترة من 15 - 19 أبريل 2026.

وجرت الانتخابات على أساس فردي، ويُعد انتخاب النائب الدكتور أشرف حاتم انعكاسًا لمسيرته الطويلة في المجال الصحي سواء في الشق التنفيذي، إذ شغل في السابق منصب وزير الصحة، وفي الشق التشريعي شغل منصب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي.

الجدير بالذكر أن اللجنة المعنية بالصحة هي إحدى لجان وأجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، ويتمحور دورها في دراسة وتقديم المشورة للبرلمانات العالمية، خاصة إزاء تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة بالصحة، كما تساعد في إعداد مواد تدريبية ومعلوماتية للبرلمانيين، وتنظم زيارات ميدانية، وتعقد جلسات استماع، وتصدر توصيات للعمل البرلماني في المجال الصحي، ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوًا يُجرى انتخابهم من قبل المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي لمدة أربع سنوات.



