إصابة طفل صدمه توكتوك في كرداسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب طفل بشرخ في الجمجمة، بعدما صدمه توكتوك في أحد الشوارع بدائرة مركز شرطة كرداسة، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة كرداسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

تبين اصطدام توكتوك بطفل، 5 سنوات، مما أسفر عن إصابته بشرخ في الجمجمة، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحفظت القوات على سائق المركبة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.