 اليونان تسجل 3708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 3708 إصابات جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أثينا - د ب أ
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 9:24 ص | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 9:24 ص

سجلت اليونان 3708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 3 ملايين و414 ألفا و189، والوفيات إلى 29 ألفا و658.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و43 ألفا و225 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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