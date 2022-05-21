وزير الزراعة: نتجه للتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني ثنائي الغرض من اللحوم

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تتجه إلى التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني ثنائي الغرض من اللحوم لرفع مستوى المعيشي للمزارع والمربي الصغير.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محور الضبعة، اليوم السبت، أنّ الدولة حققت اكتفاء ذاتيا من بيض المائدة.

وأشار إلى التوسع في المحاصل السكرية والعمل على تطويرها، لافتًا إلى إنشاء محطتين لزراعة القصب بالشتلة.

ويساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.