قال المكتب الرئاسي في أوكرانيا، في بيان، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أجرى محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وأضاف البيان أنه، خلال الاجتماع، أطلع زيلينسكي الرئيس الإندونيسي على مسار الأعمال العدائية في أوكرانيا.



كما تطرق زيلينسكي إلى القصف الروسي للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.



ودعا زيلينسكي الرئيس الإندونيسي إلى دعم جهود أوكرانيا لإعادة الأطفال الذين تم ترحيلهم بشكل غير قانوني.



ومن جهته، أشاد ويدودو باستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود. وأشار الطرفان إلى أهمية توسيعها.



وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الرئيسان تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية.



ووجه زيلينسكي الشكر للرئيس الإندونيسي على دعوته للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022، حيث تم تقديم صيغة السلام الأوكرانية إلى العالم.



كما أعرب زيلينسكي عن امتنانه لإندونيسيا لاستعدادها لدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية.