الفلبين تهدد بالتدخل لوقف تراجع العملة المحلية

هدد بنك الفلبين المركزي بأنه سيتدخل في سوق الصرف بعد تراجع البيزو إلى أكثر من 58 بيزو لكل دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيلي ريمولونا محافظ البنك المركزي الفلبيني في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن السلطات ستتحرك "عند الضرورة للحد من التذبذب الحاد واستعادة النظام خلال فترات الضغوط"، مشيرة إلى أن البيزو فقد 7ر0% من قيمته ليسجل 28ر58 بيزو لكل دولار، ليقترب من أقل مستوى له على الإطلاق وهو 59 بيزو وسجله في 2022.

يذكر أن الاتجاه التراجعي للبيزو تزايد خلال الأيام الماضية نتيجة إشارة ريمولونا في الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الفلبيني قد يبدأ خفض أسعار الفائدة الرئيسية في اوائل أغسطس المقبل.

ويعني هذا أن البنك المركزي الفلبيني يتخذ موقفا مناقضا للبنوك الأخرى في المنطقة مثل تايلاند وإندونيسيا والتي تتردد في خفض أسعار الفائدة، بعد تزايد الشكوك في بدء خفض الفائدة الأمريكية قريبا.

يذكر أن الأسواق الناشئة تعاني من ضغوط متزايدة خلال العام الحالي بسبب ارتفاع قوة الدولار، حيث استخدمت دول مثل إندونيسيا احتياطياتها من النقد الأجنبي لدعم عملاتها المحلية.

وفي الفلبين تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 4ر1 مليار دولار خلال أبريل الماضي إلى 6ر102 مليار دولار وهو أكبر تراجع شهري له منذ سبتمبر الماضي.

وبلغ معدل التذبذب في سعر صرف البيزو خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 50ر5%، بعد تسجيله 48ر4% خلال مارس الماضي.

وفي الأسبوع الماضي قرر البنك المركزي الفلبيني الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند أعلى مستوياتها منذ 17 عاما، في حين قال إيلي ريمولونا محافظ البنك المركزي إنه قد يتحرك نحو تخفيف السياسة النقدية خلال أغسطس المقبل مع تراجع مخاطر ضغوط التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج عن ريمولونا قوله عقب قرار البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 50ر6% للمرة الخامسة على التوالي "أصبحنا بالفعل أقل تشددا من ذي قبل، وهو ما يعني أننا يمكن أن نخفض الفائدة خلال الربع الثالث أو الربع من العام الحالي".

جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي الفلبيني بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعا طفيفا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، وتراجع بيانات سوق الوظائف في أستراليا وهو ما يمكن أن يمهد الطريق أمام دورة تخفيف للسياسة النقدية في العالم خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة.