جالانت يصف المساواة بين إسرائيل وحركة حماس بأنه أمر شائن

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إنه من الشائن أن تساوي المحكمة الجنائية الدولية بين القيادة الإسرائيلية وحركة حماس في اتهامهما بارتكاب جرائم حرب.

وقال في بيان أصدره مكتبه: "المساواة التي أقرها خان بين منظمة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل تعد أمرا شائنا" على حد زعمه.

وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قال أمس الاثنين إنه يسعى لاصدار مذكرات اعتقال بحق جالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة بحركة حماس من بينهم يحيي السنوار.

ويسعى خان، لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وآخرين بحركة حماس على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف جالانت: "يجب بوضوح رفض محاولة المدعي كريم خان إنكار حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وضمان الافراج عن الرهائن المحتجزين في غزة".

وأوضح: "إسرائيل تحارب منظمة إرهابية عنيفة وهي حماس- العدو الذي نفذ أعمالا وحشية بحقوق أطفال ونساء ورجال إسرائيليين.. والآن يستخدم شعبه كدرع".

وأضاف أن عمليات الجيش لا تعارض القانون الدولي مع اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتسهيل المساعدات الإنسانية.