بنزيما يُقرب محمد صلاح من الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، من الرحيل عن صفوف العميد في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ريليفو» الإسبانية إن المهاجم الفرنسي قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن صفوف الدوري السعودي خاصًة بعد الانتقادات التي تعرض لها من جانب جماهير الاتحاد.

وأضافت الشبكة في تقريرها «ندوق الاستثمار السعودي لا يسمح للاعبين الكبار مثل بنزيما من الرحيل عن المسابقة بل من المحتمل أن ينتقل لنادٍ آخر في الدوري ذاته»، الأمر الذي يشير إلى أن رحيله عن السعودية لن يكون سهلا.

وشددت الشبكة على أن هناك هناك إمكانية واحدة لرحيل كريم بنزيما عن الدوري السعودي وذلك في حال حصوله على عرض ضخم من الأندية الأوروبية وتعويضه بلاعب من طراز عالمي آخر مثل محمد صلاح نجم ليفربول.