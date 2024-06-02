تستكمل محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسات نظر الطعن المقدم من المتهمين بقتل "إيمان عادل" المعروفة إعلاميًا بـ "شهيدة الشرف" في الدقهلية، وذلك على الحكم الصادر بإعدامهما من محكمة الجنايات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وقضت محكمة الجنايات بإعدام المتهمين وهما: أحمد رضا، 33 سنة، "محبوس"، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد "محبوس"، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر؛ لأنهما في 17 يونيو 2020 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قتل المتهم الأول المجني عليها إيمان عادل عمدًا بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت الحياة، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع المتهم الأول في مواقعة المجني عليها "إيمان عادل" كرهًا عنها، بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولًا مواقعتها عنوة عنها، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون وقوع ذلك.

كما أحرز المتهم الأول أداة ما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص "رباط" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.