رئيس صربيا: أوقفنا بيع الذخيرة إلى إسرائيل

أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، الإثنين، وقف بيع الذخيرة إلى إسرائيل في أعقاب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إثر الهجمات الإسرائيلية على إيران.

جاء ذلك في تصريح أدلى به فوتشيتش لصحفيين عقب اجتماع موسّع لهيئة الأركان العامة للجيش الصربي في العاصمة بلجراد.

وأكد فوتشيتش أن بلجراد تعتبر كلًا من إسرائيل وإيران دولتين صديقتين لصربيا.

وأوضح أنه لم يُخفِ قيام بلاده ببيع ذخيرة لإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وأنه رغم الانتقادات، كان عازمًا على دعم إسرائيل.

وأشار الرئيس الصربي إلى أن بلاده قررت وقف بيع الذخيرة لإسرائيل التي تخوض صراعًا مع إيران حاليًا.

وشدد على رغبة بلاده في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، قائلًا: "إسرائيل وإيران دولتان صديقتان بالنسبة لنا. الشعب اليهودي كان دائمًا محل احترام في هذه البلاد. كلا الشعبين هما شعبان صديقان بالنسبة لنا."

وتطرّق فوتشيتش إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، قائلًا: "لقد جرى انتهاك القانون الدولي بشكل واضح. لم يعد هناك لا عدالة ولا قواعد. كيف يمكن للغرب أن يُلقي دروسًا لروسيا أو لأي طرف آخر بخصوص وحدة الأراضي وسيادة الدول؟ الجميع انتهك هذه القواعد".

وتابع: "العالم يتجه نحو الفوضى الكاملة. الجميع يتصرف وكأنه يملك الحق في مهاجمة الجميع. الجنون انتشر في العالم، ولم يعد هناك من يمكن الوثوق به".

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، ببدء عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "بشائر الفتح"، استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

فيما أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى شن هجوم صاروخي أيضا على قاعدة أمريكية في العراق.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.