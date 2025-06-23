قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، إن ردّ إيران على استهداف المنشآت النووية كان "ضعيفًا للغاية"، وأن القوات الأمريكية تصدّت له بكفاءة عالية.

وأوضح ترامب أنه تم إطلاق 14 صاروخًا خلال الهجوم، أُسقط منها 13، فيما تم السماح بمرور صاروخ واحد فقط لأنه كان متجهًا إلى "مكان آمن"، مشددًا على أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار تُذكر في صفوف القوات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي: "يسعدني أن أبلغكم أن جميع الأمريكيين بخير، ولم يُصب أحد بأذى، كما أن إيران تخلت عن كل شيء في نهاية المطاف"، معربًا عن أمله في أن يكون ما حدث بداية لـ"نهاية الكراهية" في المنطقة.

وأعرب ترامب عن شكره لإيران على "إبلاغها المبكر" بالهجوم، ما ساهم – على حد تعبيره – في تجنّب سقوط ضحايا، مشيرًا إلى أنه سيشجع إسرائيل على اتباع نفس النهج نحو "السلام والوئام الإقليمي".

وفي سياق متصل، علّق ترامب على الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدًا أنه لم يسفر عن أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين أو المواطنين القطريين، موجّهًا الشكر لأمير قطر على "الجهود الكبيرة المبذولة من أجل إحلال السلام في المنطقة".

ومساء الاثنين شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، وقاعدة أخرى في العراق، وأعلن مسئول في البنتاجون عدم ورود أي تقارير عن سقوط خسائر بشرية في الهجوم على قاعدة العديد.



وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.



ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.