 تسجيل65 وفاة جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
الجمعة 15 مايو 2026 1:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

تسجيل65 وفاة جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (أ ب)
نشر في: الجمعة 15 مايو 2026 - 1:41 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 1:41 م

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهي أعلى وكالة للصحة العامة في أفريقيا، تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتسجيل 246 حالة مشتبه بها و65 وفاة.

وقالت الوكالة في بيان إنه تم تسجيل معظم الوفيات والحالات المشتبه بها في إداراتي مونجوالا وروامبارا الصحيتين.

وأضافت الوكالة: "تم تسجيل 4 وفيات من بين الحالات التي تم التحقق منها مختبريا. كما تم تسجيل حالات مشتبه بها مدينة بونيا في أيضا".

وتابعت الوكالة أنها قلقة بشأن خطر انتشار المرض بشكل أكبر بسبب حركة السكان الكثيفة والتنقل المرتبط بالتعدين في مونجوالو وانعدام الأمن في المناطق المتضررة وتحديات السيطرة.

يشار إلى أن فيروس أيبولا شديد العدوى ويمكن الإصابة به من خلال سوائل الجسم مثل القيء والدم. والمرض الذي يسببه نادر، لكن خطير وغالبا ما يسبب الوفاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك