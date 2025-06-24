 قطر: إيران أطلقت 19 صاروخا على قاعدة أمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر: إيران أطلقت 19 صاروخا على قاعدة أمريكية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 1:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 1:15 ص

قالت قطر إن إيران أطلقت 19 صاروخا على قاعدة جوية أميركية، وأصاب صاروخ واحد فقط لكنه لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية.


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