قطر: إيران أطلقت 19 صاروخا على قاعدة أمريكية

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قالت قطر إن إيران أطلقت 19 صاروخا على قاعدة جوية أميركية، وأصاب صاروخ واحد فقط لكنه لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية.