السوداني يدعو إلى عدم الانجرار لخطر يهدد الأمن والاستقرار والسلم في العالم أجمع

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الإثنين على تضامن العراق مع دولة قطر والتأكيد على سيادتها وأمنها.

وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في منشور على منصة إكس: "في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة، تواصلنا بشكل منفصل مع كل من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتم تأكيد تضامن العراق مع دولة قطر، وكذلك التأكيد على سيادتها وأمنها".

و أضاف: "تم التشديد على عدم الإنجرار الى المزيد من الخطوات التي تسهم في تصعيد المواقف، وتعريض المنطقة لخطر يهدد الأمن والاستقرار والسلم في العالم أجمع".