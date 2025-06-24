 نجم الأهلي يقترب من الرحيل.. الغندور يكشف وجهته المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الأهلي يقترب من الرحيل.. الغندور يكشف وجهته المقبلة

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 1:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 1:10 ص

أكد الإعلامي خالد الغندور، على أن خالد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي، يقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الغندور، عن اقتراب الظهير الأيمن للنادي الأهلي خالد عبد الفتاح من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خالد الغندور: خالد عبد الفتاح يقترب من البنك الأهلي بعد عودة الأحمر من كأس العالم للأندية

وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور"، أن إدارة نادي البنك الأهلي تواصلت مع اللاعب في مايو الماضي وأبدى موافقته على الانضمام إلى صفوف الفريق، ولكن الملف تأجل حيث تواجد اللاعب مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وشدد، البنك الأهـلي ينتظر عودة الأهلي من كأس العالم للأندية لحسم الصفقة سواء عن طريق الإعارة أو بيع النهائي.


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