تصادم مروع على طريق السلوم الدولي يودي بحياة 3 أشخاص بينهم مصري وليبيان ويصيب 3 آخرين

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم اثنان يحملان الجنسية الليبية ومواطن مصري، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بإسطوانات بوتاجاز، على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة السلوم.

واستقبلت مستشفى سيدي براني المركزي جثث كل من: حامد شريف الجازي، وخيري الجزاوي (ليبيان الجنسية)، وخير الله علي بو رخيه القطعاني (مصري الجنسية وسائق السيارة النقل المحملة بالبوتاجاز)، بالإضافة إلى ثلاثة مصابين ليبيين.

وتبين أن الضحايا والمصابين كانوا في طريقهم إلى مدينة مرسى مطروح لحضور حفل زفاف، إلا أن الحادث وقع بمنطقة "المقتلة" بمدينة سيدي براني، ما أسفر عن هذا العدد من الضحايا.

وأكد الدكتور شريف كامل، مدير المستشفيات بمحافظة مطروح، أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا، ثم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى سيدي براني، فيما تم التحفظ على جثث الضحايا تحت تصرف مفتش الصحة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.