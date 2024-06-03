أعلن حزب الله في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الإثنين، تجمعا لجنود ‏إسرائيليين في "خلّة وردة" بالأسلحة الصاروخية، وقبل ظهر اليوم استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 0135 من بعد ظهر يوم الاثنين 3-6-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان ثان، أعلن "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قبل ظهر يوم الاثنين 3-6-2024 التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".

وكان "حزب الله"، قد أعلن في بيان أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الإثنين، قوات إسرائيلية في "جبل عداثر" بالصواريخ الموجهة.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن مقتل شخص في "استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة بين بلدات / الخرايب والزرارية وكوثرية الرز / بأربعة صواريخ".

ونقذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة بعد ظهر اليوم استهدفت دراجة نارية في بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، وعلى الفور توجهت سيارات الاسعاف لتفقد المكان المستهدف.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي، جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقتي "النبطية" و"إقليم التفاح" في جنوب لبنان. كما خرق جدار الصوت فوق مدينة "صيدا" في جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، غارات وهمية في الجنوب وأطلق جدار الصوت فوق منطقة "الزهراني" في جنوب لبنان حيث تحطم الزجاج في مجمع؛ نبيه بري للمعوقين في بلدة "الصرفند" في جنوب لبنان.

وتحطم الزجاج في بعض الأبنية ببلدات "الخرايب" و"الزرارية" و"ارزي" وغيرهم مخلفا وراءه بالونات حرارية ومسببا الذعر عند المواطنين، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم 5 غارات استهدفت مرتفعات "جبل الريحان" في جنوب لبنان. كما شنّ بعد ظهر اليوم غارة على جبل "أبو راشد" في خراج بلدة "ميدون" قرب بلدة "السريرة" في جنوب لبنان بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام".

كما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي قبل ظهر اليوم غارة استهدفت بلدة "حانين " في جنوب لبنان.

كما شنّ غارةً جوية استهدفت مرتفعات "كسارة العروش – عرمتى" في جنوب لبنان.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على سيارة كانت تمر على طريق "كوثرية الرز – الزرارية" في جنوب لبنان، المؤدي إلى منطقة "ابو الأسود".

وأغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية، على أطراف بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "محيبيب" في جنوب لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان.

وفجر اليوم، تعرضت بلدة "الخيام" في جنوب لبنان لغارتين إسرائيليتين استهدفتا حي "وادي العصافير" في البلدة.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً فجر اليوم استهدفت أطراف بلدة" الناقورة" في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.