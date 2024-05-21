الصين تنتقد الكلمات الخاطئة خلال تهنئة قادة لرئيس تايوان لاي

أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن عدم رضاها إزاء تلقي رئيس تايوان الجديد التهانى من مختلف دول العالم والتى تضمنت على حد وصف بكين " كلمات خاطئة " .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في بكين اليوم الثلاثاء إن "الكلمات والأفعال الخاطئة من بعض الدول والساسة تنتهك مبدأ (الصين واحدة) والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".

وتقول الصين إن جزيرة تايوان جزء من أراضيها وتعتبر العلاقات الخارجية مع تايوان تدخلا في شؤونها الداخلية، على الرغم من أن تايوان لديها حكومتها الخاصة بها منذ عام 1949.

يذكر أنه يتم النظر إلى رئيس تايوان لاي تشينج تي الذي تم تنصيبه أمس الاثنين، بنظرة تشوبها الريبة في بكين، في ظل ميل حزبه التقدمي الديمقراطي نحو الاستقلال.

وركز وانج على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أرسل تهنئة إلى لاي وأكد التزامه بتعميق علاقات واشنطن"طويلة الأمد غير الرسمية" مع تايبيه.

وقال وانج أن تصريحات بلينكن أرسلت إشارة خطيرة إلى "القوى المستقلة الانفصالية" على الجزيرة.

وأضاف أن قضية تايوان تمثل مصلحة أساسية للصين وأهم خط أحمر في العلاقات الأمريكية الصينية.