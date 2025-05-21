المحكمة العليا بإسرائيل: قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك مخالف للقانون

اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنَّ إقالة حكومة بنيامين نتنياهو، لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار كان قرارا مخالفا للقانون.

وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضا بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت الحكومة أعلنت أواخر أبريل الماضي، تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو.

وكان نتنياهو قد قرر في مارس الماضي إقالة بار، ما أثار احتجاجات في أنحاء إسرائيل رفضًا للقرار.

وسبق أن اتهم نتنياهو، رئيس الشاباك بالفشل الاستخباراتي في التعامل مع عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من أكتوبر 2023.