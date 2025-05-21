إيهود أولمرت: ما تقوم به إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، إن ما تقوم به إسرائيل حاليًا في قطاع غزة يقترب من أن يكون جريمة حرب.

وأضاف أولمرت في مقابلة صحفية: "هذه حرب بلا هدف، ولا فرصة لها لتحقيق أي شيء يمكن أن يحفظ حياة الأسرى. الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء يُقتلون، إلى جانب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. هذا أمر مستفز ومثير للغضب"، وفقا لوكالة المعلومات والأنباء الفلسطينية "وفا".

وتأتي تصريحات أولمرت في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل، واستمرار حربها على قطاع غزة لليوم الـ 592، والتي ترتكب فيها حكومة بنيامين نتنياهو، إبادة جماعية خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتأتي تصريحات أولمرت بعدما شن رئيس حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي، يائير جولان، هجوما شديدا على حكومة نتنياهو قائلا إنها تقتل الأطفال كهواية، مشيرا إلى أن تل أبيب ستصبح منبوذة بين الأمم.

وصرح جولان، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مقابلة مع إذاعة "كان بيت" الإسرائيلية بأن "إسرائيل في طريقها لتصبح دولة منبوذة بين الأمم"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف جولان أن "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا بتهجير السكان".