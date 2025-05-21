أيرلندا تدعو لمزيد من العقوبات على إسرائيل حال عدم وقف الحرب على غزة

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون هاريس، الأربعاء، إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الإيرلندي بشأن الوضع في غزة.

وأكد هاريس، أنه "إذا واصلت تل أبيب هجماتها العسكرية، فيجب فرض المزيد من العقوبات عليها"، وفق وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن عدد الأطفال الذين (استشهدوا) في غزة بلغ 15 ألف طفل، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

وأضاف هاريس، أن معطيات الأمم المتحدة تشير إلى أن 34 ألف طفل أُصيبوا بجروح، وأكثر من مليون آخرين اضطروا للنزوح.

وقال إن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم، وأكد أن الجراح النفسية الناتجة عن هذه الكارثة ستستمر لأجيال.

ولفت هاريس، إلى أن الفلسطينيين في غزة يُجبرون على مواجهة الجوع، وأن المساعدات الإنسانية تُمنع من دخول المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال: «قبل ثلاثة أشهر وصلت أربع شاحنات مساعدات إيرلندية إلى الأردن وكانت على وشك دخول غزة، محملة بإمدادات من شأنها إنقاذ الآلاف. لكنها لا تزال عالقة في مستودع بالأردن، بينما يعاني الناس من الجوع في القطاع».

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.



