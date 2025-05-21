وزيرا خارجية مصر وجيبوتي يبحثان التعاون في الطاقة والتنسيق الإقليمي ببروكسل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع عبد القادر حسين عمر، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، يوم الأربعاء 21 مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

أشار عبد العاطي إلى متابعة تنفيذ نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في 23 أبريل 2025، والتي تناولت مشروعات التعاون في مجالي أمن الطاقة والمنطقة اللوجستية المصرية.

كما شدد على أهمية عقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري الجيبوتي لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز التنسيق لدعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، وأكدا على أهمية استمرار التعاون في القضايا المشتركة داخل المحافل الإقليمية، ومنها الاتحاد الإفريقي.