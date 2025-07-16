وزير دفاع إسرائيل: جنوب سوريا سيكون منزوع السلاح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن جنوب سوريا يجب أن يكون منطقة "منزوعة السلاح"، مؤكدا أن الجيش سيواصل ضرب أهداف القوات المسلحة السورية بزعم حماية طائفة الدروز ومنع ما وصفه بتهديدات أمنية قرب حدود إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن كاتس قوله، خلال مؤتمر في تل أبيب: "كما أعلنا، نحمي الدروز في سوريا، جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجمات مكثفة خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت أهداف سورية بينها هدف قرب مقر الأركان العامة في دمشق، ملوحا بالتصعيد في حال "لم تفهم الرسالة".

وأشار كاتس إلى أن هناك "مناقشات مستمرة" بشأن سبل العمل "بدقة لتفادي إلحاق الأذى بالدروز"، مع الحفاظ على "المصالح الأمنية لإسرائيل".

وفي وقت سابق الأربعاء، هدد كاتس بمواصلة استهداف القوات السورية في حال عدم انسحابها من محافظة السويداء التي تشهد اضطرابات بين المكونين الدرزي والبدوي.

يأتي ذلك مع توتر يسود أوساط الدروز في إسرائيل على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين المكونين الدرزي والبدوي بمحافظة السويداء جنوب سوريا.