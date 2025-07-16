تقارير: أرسنال يحسم صفقة مادويكي

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نجح نادي آرسنال الإنجليزي، في الحصول على توقيع نوني مادويكي لاعب نادي تشيلسي، للانضمام إليه بداية من الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وقال خبير الميركاتو «فابريزيو رومانو»، عبر حسابه على «إكس»: مادويكي وقع عقود انتقاله لآرسنال لمدة خمس سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2030.

وأشار إلى أن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال الجناح الدولي الإنجليزي إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفت أن صفقة ضم مادويكي بلغت نحو 60 مليون يورو، إلى جانب المكافآت.

وسيكون مادويكي الصفقة الرابعة للنادي اللندني خلال الميركاتو الصيفي الجارى، بعد حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا، ولاعب خط وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي، ولاعب خط وسط برينتفورد كريستيان نورجارد.