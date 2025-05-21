ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ أكثر من عام خلال الشهر الماضي، بعدما تضررت الأسر من زيادات الفواتير" خلال شهر أبريل الماضي" ، حسبما أظهرت الإحصاءات الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن مكتب الاحصاء الوطني قال إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 5ر3% خلال أبريل الماضي، بعد أن سجل 6ر2% في مارس الماضي، فيما تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ يناير 2024.

وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 3ر3%.

ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 4ر6% خلال أبريل الماضي، بعدما انخفض العام السابق، بالإضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقا.