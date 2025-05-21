عمرو دياب يحيي حفلا في الساحل الشمالي يوليو المقبل

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء خفلا غنائيا، في منطقة الساحل الشمالي داخل منتجع مراسي في شاطئ سول Sol beach، وذلك يوم ٤ يوليو المقبل.

واعتاد عمرو دياب إقامة هذا الحفل بشكل سنوي في الساحل الشمالي، ويحرص الجمهور على حضوره ويغلب على ملابس الحضور اللون الأبيض.

وأعلنت الشركة المالكة لمنتجع مراسي عن هذا الحفل الذي وصفته انه "الحدث السنوي الأكبر لديهم".

وقد تمتع عمرو دياب منذ بداية العام الجاري بنشاط فني مكثف، حيث أقام عدة حفلات ضخمة على مستوى الوطن العربي ولعل أبرزها شهر مايو الجاري الذي أحيا فيه ٣ حفلات دفعة واحدة منهم واحدة في الجامعة الأمريكية بمصر والثانية في القرية العالمية بدبي والثالثة في العاصمة الكويتية الكويت.