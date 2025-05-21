رياضة بورسعيد تطلق فعاليات المعسكر التطوعي «بالتطوع نبني الأمل» في المدينة الشبابية

قال محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، إن الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية – إدارة التطوع، أطلقت فعاليات المعسكر التطوعي تحت شعار "بالتطوع نبني الأمل"، وذلك بالمدينة الشبابية بالمحافظة، بقيادة الدكتور أحمد الشحنة.

وأوضح "عبد العزيز"، في بيان اليوم الأربعاء، أن المعسكر التدريبي نظمه علاء الدسوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وبإشراف سيد عبد المنعم مدير إدارة التطوع.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، إلى أنه شارك في المعسكر 100 شاب وفتاة من متطوعي أندية التطوع بمراكز الشباب من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتنمية روح المبادرة والانتماء الوطني لدى الشباب.

ولفت إلى أن الجلسة التعريفية ببرنامج المعسكر، تلاها تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات الميدانية، شملت حملات نظافة، ودهانات، ورسم جداريات، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم العطاء المجتمعي والعمل الجماعي بين صفوف الشباب.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن تنظيم هذا المعسكر يأتي في إطار دعم الوزارة للمبادرات الشبابية التي تعزز من مساهمة الشباب في تنمية مجتمعاتهم، مشيدًا بالجهود التنظيمية والتفاعل الإيجابي من المشاركين.

وتابع أن الشباب هم طاقة هذا الوطن ومحرك تنميته، ومعسكر (بالتطوع نبني الأمل) يعكس روح المبادرة والإصرار لدى الشباب على صناعة مستقبل أفضل، مضيفا: "نحن فخورون باستضافة هذه الكوكبة المتميزة من المتطوعين في بورسعيد، وندعوهم للاستمرار في العطاء والعمل المجتمعي، لأن مصر تبنى بسواعد شبابها الواعين والمخلصين".

ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بهدف إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية، والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.