تعرف على فعاليات اليوم الافتتاحي لكأس الأمم الإفريقية

تنتظر جماهير كرة القدم الإفريقية والعربية، افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر بدءً من اليوم ، الجمعة، وحتى 19 من يوليو المقبل.

وينطلق اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، حيث سيتم فتح أبواب استاد القاهرة استعدادًا لاستقبال الجماهير القادمة للحفل، على أن يتم غلق البوابات في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ولن يسمح بالدخول إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة.

ويبدأ الحفل الافتتاحي للنسخة الاستثنائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الثامنة مساءً، ويمتد لـ14 دقيقة، حيث سيشهد ظهور الفنان حكيم، رفقة النيجيري "فيمي كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه"، والذين سيأدون أغنية «متجمعين» وهي من إنتاج شركة سينرجي وتأليف محي حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش بحضور الثلاثي في مناطق متنوعه وبتقنيات عالمية وستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها.

وفي تمام الساعة العاشرة سيطلق الحكم الكاميروني أليوم نيانت، صافرة انطلاق أولى مباريات البطولة، والتي تجمع بين المنتخب الوطني، مستضيف البطولة، ونظيره منتخب زيمبابوي.

وأعلنت وزارة الداخلية عدد من التعليمات الهامة للجماهير المتجهة لحضور المباراة، وجاءت كالتالي: