أعلنت القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في مؤتمر صحفي اليوم، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية.



وقالت قباج أنه وفقا لدراسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بين طلبة المدارس الثانوي تبين أن 72% من الطلبة يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من وسائل الإعلام.



وتابعت أنه تم رصد وتحليل 24 مسلسلا دراميا مصريا تم عرضها في رمضان هذا العام، وبلغت المساحة الزمنية لمشاهد التدخين هذا العام 4% من إجمالي المساحة الزمنية للدراما.



وبلغت المساحة الزمنية لمشاهد المخدرات والكحوليات 1.5%، علما بأن متوسط مشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات السابقة كان 7.6%، بينما متوسط مشاهد المخدرات والكحوليات كان 2.3% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية خلال الفترة من 2017 حتى 2019، ولم تتضمن مثل هذه المشاهد خلال شهر رمضان الماضي أية مشاهد لتدخين وتعاطي المخدرات للأطفال، وكذلك خلت جميع المشاهد من أي ترويج مباشر أو غير مباشر لمنتجات التبغ في خطوة جيدة حرص عليها صناع الدراما هذا العام.



وحضر الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب والمخرج محمد سامي (مؤلف ومخرج مسلسل البرنس) والكاتب أيمن سلامة كاتب مسلسل "لما كنا صغيرين"، والكاتب أحمد عادل كاتب مسلسل "خيانة عهد" والفنانة يسرا.



وأوضحت القباج أن شهر رمضان شهد هذا العام وجود 7 أعمال درامية خالية تماما من أي مشاهد لتعاطي المخدرات والكحوليات، وعملين خاليين من مشاهد التدخين بكافة أنماطه وصوره.



كما شهد هذا العام أيضا وجود خطوط درامية مُتكاملة مُساندة لقضية مكافحة تعاطي وإدمان المخدرات، فضلا عن بعض السلبيات وهي أن نسبة تدخين النساء في الأعمال الدرامية والتي وصلت إلى 20% من إجمالي الشخصيات المُدخنة، مشيرة إلى الواقع يشير إلى أن نسبة النساء المدخنات في المجتمع هي 1,5% من إجمالي نسبة المدخنين.