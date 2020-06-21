الرئيس الأمريكي يجدد انتقاده لألمانيا

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جدد الرئيس الأمريكي انتقاده لألمانيا خلال أول تجمع جماهيري له منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا.

وأكد ترامب خلال ظهوره في مقاطعة تلسا بولاية أوكلاهوما خططه الرامية لسحب نحو عشرة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن ألمانيا تدين لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في الحقيقة بـ "مليار دولار" بسبب عدم كفاية نفقات الدفاع خلال الـ 25 عاما الماضية.

وفي سياق متصل وجه ترامب انتقادا لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" المخطط له عبر بحر البلطيق الذي من شأنه نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

وقال ترامب وسط تصفيق من الحضور: "يتعين علينا حماية ألمانيا من روسيا"، واستدرك قائلا: "ولكن ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات مقابل الحصول على الطاقة التي تأتي من خط أنابيب، خط أنابيب جديد".

يُذكر أن ترامب ينتقد منذ فترة طويلة ألمانيا لكونها لا تحقق الهدف المنشود لحلف الأطلسي بالنسبة لنفقات الدفاع.

جدير بالذكر أن هناك هدفا لحلف الناتو ينص على أن تنفق كل دولة عضو بالحلف 2% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها بحلول 2024.