نقابة الموسيقيين تدرس خطة بدء النشاط الموسيقي والغنائي



في إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم، عقد مساء اليوم، الفنان هاني شاكر، اجتماعا، مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا بوزارة الصحة، يرافقه وفد من مجلس النقابة، ضم الفنانة نادية مصطفي والمايسترو محمد أبو اليزيد، والمايسترو أحمد رمضان، والمستشار علاء عامر.

ونوقش في الاجتماع، المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة، بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وضمت المذكرة أيضا خطة النقابة في اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة.

ولاقت المذكرة قبولاً لدى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا، وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق، وأن القرارات القادمة ستراعى ما جاء بالمذكرة، وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأن أول شهر يوليو المقبل سيكون هناك قرارات تخفف من وطأة الحظر جزئيا، وفي منتصف شهر يوليو ستعود الحياة إلى ما قبل الجائحة ما لم يطرأ جديد.