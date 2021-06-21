 نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات كلية التربية الرياضية - بوابة الشروق
الإثنين 21 يونيو 2021 9:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات كلية التربية الرياضية

نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات كلية التربية
نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات كلية التربية
عمرو بحر
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:58 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:58 م
تفقد الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات كلية التربية التربية الرياضية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة وكلية التربية الرياضية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وقال حرباوي إن كليات الجامعة وضعت كافة الترتيبات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، من خلال إعداد وتجهيز القاعات وتوفير كافة المستلزمات، وتوفير الكواشف الحرارية للكشف على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تشكيل فرق لتعقيم المدرجات وفرق لتوقيع الكشف الحراري على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين.

وأشار إلى تشكيل فرق عمل من إدارة شباب الجامعة والكليات لتغطية مباني الجامعة المخصصة للامتحانات تتولى عمليات الإشراف على أعمال التعقيم والتطهير الدوري قبل وبعد الامتحانات، وفرق من إدارة رعاية شباب الجامعة والكليات تتولى عملية تنظيم دخول الطلاب إلى مقار اللجان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك