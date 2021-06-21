 قناة الأهلي: رفضنا عرض احتراف ديانج لنادي الماني مقابل 8 مليون يورو - بوابة الشروق
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قناة الأهلي: رفضنا عرض احتراف ديانج لنادي الماني مقابل 8 مليون يورو

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:52 م

تلقت إدارة النادي الأهلي عرضا ضخما من أحد الأندية الألمانية لضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما قاله أمير هشام مقدم برنامج (التريند) على قناة الأهلي، فإن هناك عرض وصل للإدارة قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية وبلغت قيمته 8 ملايين يورو.

وأضاف مقدم البرنامج أن إدارة الأهلي قررت رفض العرض والتمسك ببقاء اللاعب خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوام واستقرار الفريق.

يذكر أن ديانج كان ضمن التشكيل الأفضل في دور الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي أعلنه الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).


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