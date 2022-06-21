فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سقوط شاب من برج القاهرة

كشفت التحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، عن أن الشاب قفز من الطابق الـ62 بالبرج، وتبين أنه من مواليد 1996 ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور.

وبمناقشة أفراد الأمن المكلفين بحراسة البرج، لمعرفة ملابسات الواقعة، تبين أن الشاب الذى سقط ظل يتردد ويسير بين الأدوار حتى وصل إلى الطابق 62 من البرج، ثم ألقى بنفسه مما أدى إلى مصرعه فى الحال.

وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالبرج تمهيدا لتفريغها ومعرفة ملابسات سقوط الشاب.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة قصر النيل بانتحار شاب، وفور انتقال قوات الأمن تبين أن الشاب فى العقد الثالث من العمر ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وبدون عمل، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

من جانبه، أمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وانتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق.