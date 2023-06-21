ألمانيا تعين سفيرا جديدا لها في روسيا

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عينت الحكومة الألمانية سليلا لعائلة أرستقراطية ألمانية معروفة، عائلة لامبسدورف، سفيرا جديدا لدى روسيا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين مساء الثلاثاء، أن الحكومة الروسية أعطت موافقتها على تعيين ألكسندر جراف لامبسدورف.

وأضاف المتحدث: "من المقرر دخول الخدمة هذا الصيف". ومن المقرر أن يخلف لامبسدورف، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال في البرلمان الاتحادي، جيزا أندرياس فون جير.

ويعتبر هذا المنصب صعبا بشكل خاص منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

وعمل لامبسدورف من قبل في السلك الدبلوماسي الألماني، حيث عمل في قسم الصحافة في واشنطن بين عامي 2000 و 2003 وبين عامي 2003 و2004 كخبير في الشئون الروسية.

وكان عضوا في البرلمان الأوروبي بين عام 2004 و2017.