المجر تفوز على ليتوانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

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فاز منتخب المجر على ضيفه منتخب ليتوانيا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، والتي شهدت أيضا تعادل بلغاريا مع صربيا 1 /1.

وسجل هدفي المنتخب المجري بارناباس فارجا ورونالد سالاي في الدقيقتين 32 و83.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد منتخب ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب البلغاري مع ضيفه الصربي 1/1.

وتقدم منتخب بلغاريا بهدف سجله كيريل ديسبودوف في الدقيقة 47 وتعادل منتخب صربيا عن طريق داركو لازوفيتش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب البلغاري رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع، كما رفع المنتخب الصربي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني.