أبو الغيط يؤكد ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإنقاذ السودان

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان عبر الزووم والمنعقدة، اليوم الجمعة، برئاسة الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وشارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير التنفيذي للإيجاد وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وأكد أبو الغيط خلال كلمته، ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيرا إلى ما حذرت إليه الجامعة العربية منذ اليوم الأول من اندلاع الصراع حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، مما يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية.

وأشار أبو الغيط إلى ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية.

كما شدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو الجاري، والذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.