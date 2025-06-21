ترامب: قدرة إسرائيل على ضرب المنشآت النووية الإيرانية محدودة ولا يمكنها اختراق الأعماق

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قدرة إسرائيل على توجيه ضربة حاسمة للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن قدرتها محدودة.

ورد خلال لقاء مع الصحفيين في ولاية نيوجيرسي، على سؤال حول تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قادر على ضرب جميع منشآت إيران النووية، قائلا: «لا أعلم إن قال نتنياهو ذلك أم لا، ولكن لديهم قدرة محدودة، يمكنهم فقط اختراق بعض المنشآت من دون أن يخترقوا أعماقا كبيرة للمنشآت».

وشدد على أن قدرة إسرائيل محدودة وقد يكون ذلك غير ضروري وغير لازم، في إشارة إلى ضرباتها على المنشآت النووية الإيرانية.

في المقابل، صرح ترامب: «لدى إيران قدرات محدودة أيضا بسبب أننا نفرض عليهم الكثير من العقوبات»، مشيرا إلى أن «إيران ليس لديها القدرة على أن تقاوم إسرائيل».

وأوضح أن الصين ربما تحاول إخراج بعض الأشخاص من إيران، متابعًا: «أنا أتفق كثيرا مع الصين وسنرى إلى ما ستؤول إليه الأمور».

وأجاب على التساؤل عما إذا كان قرار ضرب البرنامج النووي الإيراني هو القرار الأكبر الذي سيتخذه خلال رئاسته، قائلا: «لا يمكنني أن أجزم، سنرى ما ستؤول إليه الأمور».