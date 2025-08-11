الأمم المتحدة: استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 6 صحفيين فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمتهم في مدينة غزة، مشددة على أنه «انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي».

وأكدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، ضرورة احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وحماية جميع المدنيين، بمن فيهم الصحفيون.

وأشارت إلى «مقتل ما لا يقل عن 242 صحفيًا فلسطينيًا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023»، داعية إلى إتاحة وصول فوري وآمن وبدون عوائق لجميع الصحفيين إلى غزة.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد، مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وفي بيان نشره بعد الغارة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف «الشريف» ووصفه بأنه «إرهابي تنكر بزي صحفي في قناة الجزيرة».

وادعى جيش الاحتلال بأن أنس الشريف، كان قائد خلية في حركة حماس، وروّج لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وتعرض الشهيد في الآونة الأخيرة لحملة تحريض إسرائيلية واسعة؛ بسبب تغطيته صور العدوان والتجويع في قطاع غزة.

وكان الشريف قد نفى سابقاً، في بيان نشره عبر منصة «إكس» في يوليو الماضي، أي ارتباط له بأي توجهات سياسية، مؤكداً أنه يعمل كصحفي مهمته نقل الحقيقة كما هي على الأرض، دون أي تحيز.

وقال مستنكرا حملات التهديد والتحريض ضده من الجيش الإسرائيلي إن «قول الحقيقة في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة قاتلة، أصبح بنظر الاحتلال تهديدا».