 خالد أبو بكر بعد تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها إلى مصر: أرجوكم ثقوا بالدولة المصرية - بوابة الشروق
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خالد أبو بكر بعد تعليق الخطوط البريطانية رحلاتها إلى مصر: أرجوكم ثقوا بالدولة المصرية

نور رشوان
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:44 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 11:44 م

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن تعجبه من قرار الخطوط الجوية البريطانية، بتعليق رحلاتها إلى مصر.
وقال في برنامجه «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن «هذا القرار غريب ومحير ولا يوجد له أي مبررات»، مشيرًا إلى عدم وجود أي أسانيد قوية لهذا القرار حتى في الصحف الأجنبية.
وأشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات المصرية، قائلًا: «أرجوكم ثقوا في الدولة المصرية وفي الإجراءات المتبعة، وكونوا موضوعيين في التقييم».
وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية، أمس السبت، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي، لإعادة تقييم الإجراءات الأمنية.

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