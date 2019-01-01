توافد الطلاب على مكاتب التنسيق بجامعتي المنوفية والسادات

توافد طلاب وطالبات المرحلة الأولى للثانوية العامة بمحافظة المنوفية على مكاتب التنسيق بجامعتي المنوفية والسادات.

قال الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، إن الجامعة تتابع أولى أيام التنسيق داخل الجامعة، مضيفاً أن الجامعة استعدت بكل الإمكانيات الموجودة بها للتسهيل على الطلاب بجامعة السادات.

وأشار بيومي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إلى أن الجامعة وفرت أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الخاصة لطباعة بيانات الطلاب داخل الجامعة، مع توفير جهاز توزيع إنترنت فائق السرعة لتسهيل عمليات التسجيل لاختيار الكليات المناسبة لكل طالب.

من جانبه، تابع الدكتور هاني يوسف نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، أول أيام التقديم للمرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للتقديم للكليات المختلفة بالجامعة، واطمئن على حسن سير العمل بلجان التنسيق الإلكتروني.

وأكد يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، على ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به والتي تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، مع توفير الخدمات المتنوعة للطلاب وأولياء أمورهم مثل المياه الباردة والأماكن المظللة، لافتا إلى أن المقرات التي خصصتها الجامعة للتنسيق الإلكتروني تشمل المبني الإداري بالجامعة "22 عمارة" بالمنطقة الرابعة.