الشرطة العراقية تعتقل «المسئول الإعلامي لداعش» في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق عن اعتقال ما يسمى "المسؤول الإعلامي" لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الإثنين، عن الشرطة العراقية قولها - في بيان - إنه "تنفيذاً لأوامر وزير الداخلية عثمان الغانمي، وتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول الإعلامي لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك".

وأضافت انه "عمل أيضاً بما يسمى ديوان الخدمات أبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المناطق، كما شارك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين"، مشيرا إلى أن "هذه العملية جاءت بإشراف قائد الفرقة الآلية اللواء محمد جواد جعفر".

وتابعت أنه "بعد رصد تحركات هذا الارهابي من قبل مصادر استخبارات الفرقة، وتشكيل فريق عمل مختص الذي داهم مكان تواجد المتهم في مركز محافظة كركوك والقبض عليه بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، تم إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".