الادعاء الفرنسي يريد محاكمة 4 أشخاص في جريمة قتل شرطي في عام 2017

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصدر قضائي فرنسي، اليوم الثلاثاء، إن الادعاء الفرنسي يريد محاكمة أربعة أشخاص على خلفية مقتل شرطي في الشانزليزيه تعود لعام 2017.

وقام شرطي آخر بقتل قاتل ضباط الشرطة خافيير يوجيلي بالرصاص في مكان الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أحد المشتبه بهم الأربعة يواجه اتهام بالتآمر لتنفيذ عمل الإرهابي لارتكاب جرائم خطيرة، وتوجيه اتهامات للثلاثة الآخرين تتعلق بالأسلحة. ولم يحدد المصدر الاتهامات.

وأعلن تنظيم داعش، المسؤولية عن معظم الهجمات الإرهابية التي تسببت في مقتل أكثر من 230 شخصًا في فرنسا خلال عامي 2015 و2016.