 الادعاء الفرنسي يريد محاكمة 4 أشخاص في جريمة قتل شرطي في عام 2017 - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يوليه 2020 8:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الادعاء الفرنسي يريد محاكمة 4 أشخاص في جريمة قتل شرطي في عام 2017

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 7:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 7:48 م

قال مصدر قضائي فرنسي، اليوم الثلاثاء، إن الادعاء الفرنسي يريد محاكمة أربعة أشخاص على خلفية مقتل شرطي في الشانزليزيه تعود لعام 2017.

وقام شرطي آخر بقتل قاتل ضباط الشرطة خافيير يوجيلي بالرصاص في مكان الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أحد المشتبه بهم الأربعة يواجه اتهام بالتآمر لتنفيذ عمل الإرهابي لارتكاب جرائم خطيرة، وتوجيه اتهامات للثلاثة الآخرين تتعلق بالأسلحة. ولم يحدد المصدر الاتهامات.

وأعلن تنظيم داعش، المسؤولية عن معظم الهجمات الإرهابية التي تسببت في مقتل أكثر من 230 شخصًا في فرنسا خلال عامي 2015 و2016.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك