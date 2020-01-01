عضو لجنة تفاوض السد: إثيوبيا تخزن المياه لكن لا نستطيع القول بذلك رسميا

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض لسد النهضة، إنه خلال الأسبوع الماضي أخرج أحد أنفاق سد النهضة نحو 90 مليون متر مكعب من المياه، متوقعًا أن يكون ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى أن محطات كثيرة لمياه الشرب في السودان خرجت من الخدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن مازال أحد أنفاق سد النهضة يعمل والمياه ترتفع، وتصل إلى منسوب 60 مترًا، مستطردًا: «إثيوبيا تخزن المياه، لكن لا نستطيع القول إنها بدأت الملء بشكل رسمي».

وأوضح أنه «حينما تغلق إثيوبيا النفق السفلي الموجود في السد بصفة نهائية، فإن ذلك يعني أن المياه لن تخرج إلا عند مناسيب مرتفعة، تبلغ حوالي 42 مترًا»، مشيرًا إلى أن المياه مازالت تتحرك وتندفع.

ولفت إلى أن إثيوبيا خاطبت الداخل أنها بدأت التخزين وملء سد النهضة، ثم خاطبت الخارج أنها لا تقوم بالملء، حتى لا يحدث مشاكل بشأن المفاوضات، معقبًا: «المياه تتخزن خلف سد النهضة وسوف يتضح قريبًا أن إثيوبيا تحاول أن تحتفظ بالمياه بصفة دائمة».

ويعقد قادة الاتحاد الأفريقي قمة، غدًا الثلاثاء، لمناقشة أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل.

وسيُعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.