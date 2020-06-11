محافظ الغربية لـ«الشروق»: لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على حق الدولة

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه لا تهاون مع المتعدين على أراضي الدولة والمخالفين في البناء أو المتقاعسين عن إزالة المخالفات، مشيرا إلى أن الغربية احتلت المركز الثالث على مستوى الجمهورية من حيث تنفيذ قرارات الإزالة والتي بلغت ٣٩٦ حالة خلال الأيام الماضية، على مساحة تزيد عن ٢٧ ألف متر.

وأضاف المحافظ، في تصريحات لـ"الشروق" أنه أعطى تعليمات مشددة لمتابعة الحملات المكبرة لاسترداد حق الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، بما فيها المصارف المغطاة وأملاك الري، وكذلك مخالفات البناء العشوائي؛ وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية مع إتاحة فرصة التصالح بالضوابط المنصوص عليها والتي أقرتها المحافظة، مشيرًا إلى تولي الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، هذا الملف، ويتعامل معه بكل حسم مع تحديد الارتفاعات المحددة بالمدن والقرى وتحديد سعر المتر المخالف لمن يريد التصالح حتى آخر سبتمبر القادم.

وتابع أن الغربية شهدت طفرة في تنفيذ المشروعات بعدما كان أغلبها متوقفا على مدار سبعة أشهر، وبلغ إجمالي المشروعات التي نفذت بالمحافظة ٧٥٨ مشروعا تنمويا بتكلفة ١٨ مليارا و٢٧٢ مليون جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير ٧ مناطق عشوائية غير مخططة بمدينتي طنطا والمحلة بتكلفة ٤١١ مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء ١٧١ عمارة بتكلفة ١٦٨ مليون جنيه.

وعن التعليم أشار المحافظ، إلى الانتهاء من ٣٥ مشروعا مع هيئة الأبنية التعليمية، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد ٩٢ مدرسة بتكلفة ٢١٢ مليون جنيه، كما تم عمل صيانة شاملة وتطوير ٢٤ مدرسة بالاشتراك مع مديرية التعليم بتكلفة ٤٦ مليون جنيه.

وعن مشاكل المياه والصرف الصحي التي تعاني المحافظة منها، أوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ ٣٢ مشروعا للصرف الصحي بتكلفة مليار و٦٤ مليون جنيه وفي قطاع مياه الري والموارد المائية تم الانتهاء من ٧ مشروعات بتكلفة أكثر من ٥٠ مليون جنيه شملت إحلال وتجديد كبار على المجاري المائية وتجديد شبكات الصرف المغطى وتأهيل أفمام مساقي الترع.

وأشار إلى الانتهاء من ٤ مشروعات للكهرباء شملت إحلال وتجديد شبكات جهد متوسط بتكلفة ٦٦ مليون جنيه، مؤكدا أن الشباب كان له نصيب كبير حيث تم الانتهاء من ٥ مشروعات تمثلت في إنشاء وتطوير ٤ مراكز شباب وتطوير أندية بتكلفة ٣.٧ مليون جنيه.

ولمواجهة معاناة المواطنين بقطاع التضامن الاجتماعي، قال المحافظ إنه تم الانتهاء من إنشاء مكتب خدمات اجتماعية متكامل بالمحلة الكبرى بتكلفة ٥.٣ مليون حنيه.

وأكد الانتهاء من ٢٦ مشروعا ضمن مشروعات الطرق والنقل بتكلفة ٤٥.٣ مليون جنيه، وجار العمل في ٢٩ مشروعا بالخطة الإضافية بتكلفة ٢٢١ مليون جنيه.

وذكر أنه تم إقامة أول منطقة لوجستية وتجارية باستثمارات ٦ مليارات جنيه لتكون أكبر منطقة في الوجه البحري، وإقامة أول منطقة صناعية على أرض شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة ٣٤ فدانا بتكلفة إجمالية قدرها ٦٣٢ مليون جنيه وتضم ٦١٥ ورشة لدعم شباب المستثمرين في مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات المكملة لها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد وحصر القطع الأثرية بالمحافظة والبالغ عددها ٣٩ أثرا سياحيا ووضع تصور لتطوير مسجد وساحة السيد البدوي وتحويله لمسار سياحي ووضع تصميم هندسي فريد للتطوير الحضاري لمسار العائلة المقدسة بسمنود بتكلفة ٩ ملايين جنيه وذلك لتنشيط السياحة بالمحافظة.