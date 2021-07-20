منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة السلالة دلتا

قالت منظمة الصحة العالمية إن قائمة الدول التي تم اكتشاف السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) فيها ضمت 13 دولة جديدة خلال أسبوع لتضم القائمة حاليا 124 دولة.



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى دراستين اليوم الأربعاء، لم يتم نشر أي منهما في مجلة علمية بمراجعة النظراء. وأكدت الدراستان خطورة السلالة دلتا.



وفحصت الدراسة الأولى، التي أجريت في الصين، أشخاصا خضعوا لحجر صحي بعد اتصالهم بشخص مصاب بالسلالة دلتا.



وجاءت اختبارات "بي سي ار" لهؤلاء الأشخاص إيجابية بعد أربعة أيام في المتوسط، أقل من الفترة المعتادة مع السلالات السابقة من فيروس كورونا والتي تبلغ ستة أيام.



وأشارت الدراسة إلى أن "هذا الفيروس (دلتا) ربما يكون قادرا على التضاعف وأن يكون أكثر عدوى خلال المراحل الأولى من العدوى"، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية.



ووجدت الدراسة الثانية وهي من كندا أن الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة دلتا من فيروس كوفيد-19، كانت لديهم مخاطر صحية أعلى من الأنواع الأولى.



وأوضحت أن الحاجة إلى النقل إلى المستشفيات كانت أعلى بنسبة 120% وأن الحاجة إلى وحدة الرعاية المركزة ارتفعت بنسبة 287%.



كما كان خطر الوفاة أعلى بنسبة 137%.