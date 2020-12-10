فايزر تدخل شراكة مع بيوفاك لتعزيز إمدادات إفريقيا من اللقاحات

توصلت شركات فايزر وبيونتيك وبايوفاك إلى اتفاق لبدء إنتاج لقاح مضاد لكوفيد- 19 في منشأة في كيب تاون بجنوب إفريقيا في محاولة لتقديم أكثر من 100 مليون جرعة سنويا إلى الدول الإفريقية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وقالت شركة فايزر وشريكتها الألمانية في مجال اللقاحات بيونتيك اليوم الأربعاء، إنهما وقعتا خطاب نوايا مع "بايوفاك إنستتيوت"، وهي شركة مملوكة جزئيا لحكومة جنوب إفريقيا، لتصنيع اللقاحات.



وتتوقع الشركات إدخال منشأة بايوفاك ومقرها كيب تاون في حظيرة سلسلة توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021، والبدء في إنتاج الجرعات في عام 2022.



ومن المتوقع أن تنتج بايوفاك أكثر من 100 مليون جرعة سنويا خلال العمل بكامل طاقتها، وسيتم توزيعها جميعا على أكثر من 50 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.



وسيكون أول مرفق في نصف الكرة الأرضية الجنوبي يستخدم تقنية "آر إن ايه المرسال" التي يقوم عليها لقاح فايزر- بيونتيك من بين أمور أخرى.